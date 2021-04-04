الصحابي مدربا لفريق سريع واد زم خلفا للمقال فرتوت

جدة - عبدالحي حسين -

تعاقد سريع واد زم لكرة القدم، مع الإطار الوطني فؤاد الصحابي، خلفا للمقال يوسف فرتوت، لقيادة الفريق فيما تبقى من الموسم الكروي الحالي.

وجاء التعاقد مع الصحابي، بغية تقديم مستوى جيد يليق بالفريق الوادزمي، وكذا لتحسين مركزه والانعتاق من الرتب الأخيرة المؤدية للقسم الاحترافي الثاني، خصوصا وأن لديه خبرة في البطولة الاحترافية، من بوابة تدريب مجموعة من الفرق بالبطولة.

وخسر سريع واد زم يوم الجمعة الماضي، مباراته أمام حسنية أكادير بثلاثة أهداف لهدف، في الجولة العاشرة للبطولة، ما أزم وضعيته في أسفل الترتيب، حيث يحتل الرتبة ما قبل الأخيرة بثماني نقاط.