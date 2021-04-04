السرطان سبب تدهور صحة الحمداوية

جدة - عبدالحي حسين - كشفت مصادر “اليوم 24″، أن الحاجة الحمداوية، ولجت غرفة الإنعاش بمصحة الشيخ زايد، نتيجة مضاعفات مرض سرطان الدم.

وأكدت المصادر ذاتها أن الحالة الصحية للحاجة الحمداوية، استقرت، بعد الإسعافات التي تلقتها بالمصحة التي ولجتها بعد ظهر الخميس الماضي.

وكشفت العداءة السابقة خديجة اسخير، في تصريح لـ”اليوم 24″، أن الحاجة الحمداوية نقلت بعد ظهر الخميس الماضي إلى المستشفى في حالة صحية صعبة، كما يصعب التواصل معها حاليا، غير أن الطاقم الطبي أكد تحسن حالتها.

يشار إلى أن الحاجة الحمداوية، البالغة من العمر 91 سنة، أعلنت أخيرا اعتزالها الغناء، نظرا لحالتها الصحية، مؤكدة أن وضعها مع أمراض الشيخوخة يلزمها ذلك، فيما سلمت المشعل لتجديد أغانيها لكزينة عويطة، الفنانة ابنة العداء المغربي السابق والعداءة خديجة اسخير.