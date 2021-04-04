سطاد المغربي يسعى إلى العودة لمركزه الثاني ووداد تمارة يطمح إلى مغادرة الرتبة الأخيرة

جدة - عبدالحي حسين -

تختتم اليوم الأحد، مباريات الجولة 16 من البطولة الاحترافية في قسمها الثاني، بإجراء ثلاث مباريات، إذ يواجه سطاد المغربي نظيره الاتحاد الرياضي السالمي، فيما يرحل الراسينغ البيضاوي لمقابلة الاتحاد البيضاوي، بينما يستقبل وداد تمارة فريق جمعية سلا.

وتلعب المباريات في التوقيت ذاته بداية من الساعة الرابعة زوالا، حيث يطمح سطاد المغربي إلى تحقيق الفوز على نظيره السالمي، للعودة إلى مركزه الثاني، لمشاركة الصدارة مع أولمبيك الدشيرة بنفس عدد النقاط؛ فيما يسعى الاتحاد الرياضي السالمي إلى تحقيق الانتصار، للالتحاق بصفوف الفرق الخمسة الأولى.

ويحتل سطاد المغربي الرتبة الثالثة برصيد 27 نقطةّ؛ فيما يتواجد الاتحاد الرياضي السالمي في المركز السابع بـ21 نقطة.

وفي مباراة أخرى، يواجه الاتحاد البيضاوي نظيره الراسينغ البيضاوي في ديربي البيضاء، حيث يبحث الاتحاد عن تحقيق الفوز بغية الانعتاق من الرتبة ما قبل الأخيرة، التي لاحقت الفريق طيلة مباريات الموسم الحالي؛ فيما يسعى الراسينغ إلى العودة بالنقاط الثلاث للالتحاق بركب فرق المقدمة.

ويتواجد الاتحاد البيضاوي في الرتبة ما قبل الأخيرة برصيد 12 نقطة؛ فيما يحتل الراسينغ البيضاوي المركز الثامن برصيد 20 نقطة.

وتختتم مباريات الجولة 16 بلقاء وداد تمارة وجمعية سلا، إذ يريد الأول تحقيق الفوز لمغادرة المركز الأخير الذي لازم الفريق طيلة الموسم؛ فيما يبحث الثاني عن الانتصار، بغية الهروب أكثر من الرتب الأخيرة.

ويحتل وداد تمارة المركز الأخير بـ12 نقطة؛ فيما يتواجد جمعية سلا في الصف الحادي عشر برصيد 20 نقطة.