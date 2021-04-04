جمهورية مصر العربية تعلن عن تضامنها الكامل ودعمها للمملكة الاردنية

محمد الفلاح - الأحد 4 أبريل 2021

أعربت جمهورية مصر العربية اليوم عن تضامنها الكامل ودعمها للمملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة وقياداتها الممثلة في الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وذلك في الحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد اى محاولات للنيل منها.

