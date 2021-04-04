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شكرا لقرائتكم خبر عن جمهورية مصر العربية تعلن عن تضامنها الكامل ودعمها للمملكة الاردنية والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الأحد 4 أبريل 2021
أعربت جمهورية مصر العربية اليوم عن تضامنها الكامل ودعمها للمملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة وقياداتها الممثلة في الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وذلك في الحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد اى محاولات للنيل منها.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بأن مصر تؤكد على ان امن واستقرار الاردن الشقيق هو جزء لا يتجزء من الامن القومي المصري والعربي .