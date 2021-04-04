شكرا لقرائتكم خبر عن 5368 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 5368 إصابة جديدة بفيروس كورونا , مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 873568 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 33 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 14463, فيما تم تسجيل 5303 حالات شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 778535 حالة، فيما بلغ عدد المصابين في المستشفيات حتى اليوم 80570 مصابا , منهم 453 في العناية المركزة.