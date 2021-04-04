تطعيم جميع العاملين فـي الحرم المكي

الرياض ـ وكالات: أعلن نائب وزير الحج في السعودية عبد الفتاح مشاط، تطعيم جميع العاملين في الحرم المكي، باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد. وأوضح المسؤول السعودي أن هذه الخطوة تأتي في إطار الاستعداد لمرحلة استقبال المعتمرين في شهر رمضان. وأشار مشاط إلى أن السلطات السعودية وضعت الشروط الصحية الأساسية لموسم العمرة هذا العام. وذكر نائب وزير الحج السعودي أن هناك إجراءات استباقية سيتم اتخاذها وذلك بهدف زيادة عدد القادمين لتأدية العمرة.

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