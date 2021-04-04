رئيس أركان الجيش المصري من السودان: نقف في خندق واحد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس أركان القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد حجازي، اليوم الأحد، إن بلاده تقف إلى جانب الجيش السوداني "مدافعة معه في خندق واحد تطلعا لمستقبل آمن وواعد".

وبحسب وكالة الأنباء السودانية، فإن حجازي جدد تأكيد مصر أهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات المشتركة لأمن وسلامة الحدود وحماية المقدرات.

تعهد رئيس أركان القوات المسلحة المصرية جاء خلال كلمة له ضمن التدريب المشترك نسور النيل 2 بقاعدة مروي في السودان.

وقال إن "نسور النيل تشهد تطورا إيجابيا في جميع كافة مراحل وعناصر هذا التدريب من نسخته الأولى إلى الثانية من حيث الإعداد والتخطيط والتنفيذ".

ولفت إلى أن هذا التدريب "يأتي في إطار تعاون بين القوات المصرية والسودانية إلا أنه استراتيجي للتعاون العسكري المشترك للمساهمة في تعزيز أمن البلدين".

وثمن دور قيادة الطيارين والكوادر الفنية من قوات البلدين المشاركين في هذا التدريب، داعيا إلى مواصلة العطاء والتضحية في حماية الأوطان.

وجدد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، الدعوة إلى سرعة تنفيذ النسخة المقبلة لهذا التدريب لتكملة منظومة تبادل الخبرات للحفاظ على الأمن القومي للبلدين.

والأربعاء، بدأت القوات المصرية والسودانية، مناورات "نسور النيل 2" الجوية بمشاركة عناصر من القوات الجوية والصاعقة في البلدين.

ويهدف التدريب إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة للعناصر المشاركة في التخطيط والتنفيذ لإدارة العمليات الجوية، وقياس مدى جاهزية واستعداد القوات لتنفيذ عمليات مشتركة على الأهداف المختلفة.

وكانت مصر والسودان أجريا مناورات "نسور النيل 1" التي امتدت لنحو أسبوع في نوفمبر /تشرين الثاني 2020.