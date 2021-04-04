أمير قطر يؤكد دعم بلاده للإجراءات التي يتخذها الأردن لحفظ امنه

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد اليوم الاحد دعم بلاده ووقوفها مع الأردن في كل الإجراءات التي يتخذها العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني لحفظ أمن واستقرار المملكة الأردنية.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن ذلك جاء في اتصال هاتفي أجراه الشيخ تميم بن حمد بالعاهل الاردني.

وكانت قطر اصدرت أمس السبت بيانا أكدت في أن أمن واستقرار الأردن جزء لا يتجزأ من أمنها واستقرارها.

وكانت وكالة الانباء الأردنية ذكرت أمس السبت أن الأجهزة الأمنية الأردنية أجرت تحقيقات شاملة ومشتركة اسفرت عن حملة اعتقالات لأشخاص استهدفوا امن البلاد واستقرارها.