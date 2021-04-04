مليشيا الحوثي يشرّد 4 آلاف نازح من المخيمات في مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

قدّرت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب، نزوح نحو 4 آلاف نازح، جراء استهداف الحوثيين لمخيمات النازحين، بمحافظة مأرب.



وقالت الوحدة في تقرير إن هناك نزوحاً جماعياً من 4 مخيمات للنازحين في مأرب جراء استهداف الحوثيين للمخيمات بالقذائف والصواريخ، وإن عدد النازحين أخيراً جراء الاستهدافات الحوثية للمخيمات يقدر بنحو 3 آلاف و885.

وأدانت الحكومة اليمنية واستنكرت بأشد العبارات قيام ميليشيا الحوثي الإيرانية بقصف حي الروضة السكني شرقي مدينة مأرب الآهلة بالسكان بصاروخ باليستي «إيراني الصنع» والذي أسفر عن مقتل طفل وإصابة خمسة آخرين اثنان منهم في حالة حرجة، وخلّف أضراراً في المنازل والأملاك العامة والخاصة.

وحذرت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة من الأخطار الكارثية لاستمرار استهداف الميليشيا الممنهج والمتعمد للأحياء السكنية والمدنيين في مأرب التي تضم أكبر تكتل للأسر النازحة بإجمالي 60% من النازحين في اليمن، بالتزامن مع تصعيدها العسكري المتواصل في مختلف جبهات المحافظة.

وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها لليمن بإدانة الاستهداف المتواصل الذي تشنه ميليشيا الحوثي على الأحياء السكنية ومخيمات النزوح في مدينة ومحافظة مأرب والتي يذهب ضحيتها المدنيون الأبرياء من الأطفال والنساء، ومحاسبة من يقف خلفها من قيادات الميليشيا باعتبارهم «مجرمي حرب».