شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جمهورية مصر العربية تعلن عن تضامنها الكامل ودعمها للمملكة الاردنية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعربت جمهورية مصر العربية اليوم عن تضامنها الكامل ودعمها للمملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة وقياداتها الممثلة في الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وذلك في الحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد اى محاولات للنيل منها.



وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بأن مصر تؤكد على ان امن واستقرار الاردن الشقيق هو جزء لا يتجزء من الامن القومي المصري والعربي .