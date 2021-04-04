شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تسجل 8817 إصابة و357 وفاة جديدة بـ "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت روسيا اليوم تسجيل 8817 إصابة جديدة و357 حالة وفاة بفيروس " كورونا " المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية .



وأكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - أنه بتسجيل هذا العدد الجديد من الإصابات والوفيات يصبح إجمالي عدد حالات "كوفيد-19" أربعة ملايين و 580 ألفا و 894 إصابة ، منها 100374 حالة وفاة وتماثل 8212 شخصا للشفاء ليبلغ عدد المتعافين أربعة ملايين و204 آلاف و81 شخصا .