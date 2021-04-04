الامارات.."صحة دبي" تحصل على اعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الطبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

حصلت هيئة الصحة بدبي على الاعتماد المؤسسي من الهيئة السعودية للتخصصات الطبية بعد التقييم الدقيق لمرافق الهيئة المتعلقة بتدريب أطباء الإقامة وأطباء الزمالة واعتمادها كمراكز تدريبية متخصصة وذلك بناء على المعايير المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.



جاء ذلك خلال الزيارة الافتراضية للجنة الاعتماد المؤسسي بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية التي تم خلالها مقابلة الدكتورة وديعة شريف مديرة إدارة التعليم الطبي بهيئة الصحة بدبي والممثلة النظامية للشؤون الأكاديمية والتدريبية والدكتورة عفاف الهاشمي رئيسة قسم التعليم الطبي نائبة الممثلة النظامية للشؤون الأكاديمية والتدريبية وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام ومديري البرامج التدريبية والمدربين القائمين على البرامج بالإضافة إلى مقابلة الأطباء المتدربين.

كما تضمنت الزيارة الافتراضية جولة تعريفية لعدد من منشآت الهيئة وهي مستشفيات راشد ودبي ولطيفة للنساء والأطفال وحتا ومراكز الرعاية الصحية الأولية تم خلالها الاطلاع على غرفة الطبيب المناوب وصالات استراحة الأطباء وقاعات التدريب والعيادات الخارجية والأجنحة وغرف الطوارئ وغرف العمليات والمختبرات والأشعة والصيدليات حيث تم بعد ذلك منح هيئة الصحة بدبي الاعتماد المؤسسي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وأكد الدكتور يونس محمد كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية بهيئة الصحة بدبي على أهمية هذه الاعتمادات في تعزيز مكانة هيئة الصحة بدبي وقدرتها التنافسية مع الأنظمة الصحية في المنطقة ..مشيرا إلى أن هذا الاعتماد يعد واحداً من عدة اعتمادات حصلت عليها الهيئة كالبورد العربي والبورد الألماني وغيرها من الاعتمادات.

وقالت الدكتورة وديعة شريف إن حصول هيئة الصحة بدبي على الاعتماد المؤسسي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سيفتح آفاقا جديدة حيث يعتبر هذا الاعتماد من أهم مؤشرات جودة الخدمات ومطابقتها للمعايير الدولية والبروتوكولات العالمية وفق ما تمضي فيه هيئة الصحة بدبي وما ترمي للوصول إليه من أهداف في المجال التعليم الطبي التخصصي.

وأثنت على جهود مديري البرامج الطبية ومساعديهم والكفاءة العالية للطواقم الطبية والطبية المساعدة والإدارية والاحترافية والمهنية التي تمتلكها الكوادر البشرية بوجه عام للتعامل مع جميع الحالات غير الاعتيادية ومواصلة تقديم الخدمات واستمرارية العمل وكذلك التأهب وسرعة الجاهزية وتقديم أعلى درجات التأهب القصوى والذي عكس بدوره مستوى التجهيزات والتقنيات الفائقة التي تمتلكها منشآت هيئة الصحة بدبي لتوفير بيئة التدريب والتعليم التخصصي على وجه عالٍ من الاحترافية.

وأوضحت أن برنامج دبي للتخصصات الصحية يضم 17 برنامجا تدريبياً تشمل طب تخدير والأمراض الجلدية وطب الطوارئ وطب الأنف والأذن والحنجرة وطب الأسرة والجراحة العامة وأمراض النساء والولادة وطب العيون وتقويم العظام والصدمات وطب الأطفال والطب النفسي والأشعة وجراحة المسالك البولية وطب الأسنان وطب علم الأعصاب وجراحة الأعصاب والطب الباطني.

وذكرت أن البرنامج يتضمن 7 برامج زمالة تشمل أمراض القلب والأوعية الدموية وصحة الأمومة والطفولة والعناية المركزة عند حديثي الولادة وأمراض الجهاز الهضمي لدى الكبار وأمراض الدم لدى الكبار والأمراض الصدرية لدى الكبار.

وأشارت الدكتورة وديعة شريف إلى وجود 7 برامج مشمولة مسبقا تحت مظلة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وهي طب علم الأعصاب وجراحة الأعصاب وأمراض الجهاز الهضمي لدى الكبار وأمراض الدم لدى الكبار والأمراض الصدرية لدى الكبار والطب الباطني وطب التخدي منوهة إلى تنوع هذه التخصصات وجهات الاعتماد كالمجلس العربي للإختصاصات الصحية والكلية الأيرلندية للممارسين الصحيين والاعتماد الألماني.