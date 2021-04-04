شكرا لقرائتكم خبر عن جنوب أفريقيا: عشرات المفقودين بعد هجوم إرهابي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكدت جمهورية جنوب أفريقيا أن 50 مواطنا من رعاياها ما زالوا في عداد المفقودين بعد الهجوم الإرهابي في موزمبيق الأسبوع الماضي.

وقال مدير الاتصالات بوزارة الدفاع والمحاربين القدامي بجمهورية جنوب أفريقيا سيفيوي دلاميني: «إن بلاده قلقة بشأن الوضع الأمني في كابو ديلغادو بالجزء الشمالي من موزمبيق، وما زالت قلقة على سلامة مواطني جنوب أفريقيا في تلك المقاطعة».

ولفت النظر إلى أنه -باستثناء شخص واحد توفي بشكل مأساوي في أعمال العنف- هناك أكثر من 50 مواطنا من جنوب أفريقيا تم الإبلاغ عن فقدانهم عبر المفوضية العليا لجنوب أفريقيا.

يذكر أن العديد من الأشخاص قد لقوا مصرعهم في سلسلة هجمات إرهابية كبيرة الأسبوع الماضي بمقاطعة «بالما» في شمال موزمبيق.