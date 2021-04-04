شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يحسم «المؤامرة».. ودعم دولي قوي لعبدالله الثاني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن رئيس مجلس النواب الأردني عبد المنعم العودات، أن المملكة حسمت بشكل صارم وحازم أي مساس بأمنها واستقرارها، وبعثت رسالة واضحة إلى «المناوئين والمنزعجين من مواقف الأردن السياسية».

وقال رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، إن الأردن سيتصدى بحزم لكل من يسعى للعبث بأمنه. وأضاف: «سنقف سداً منيعاً في وجه كل مؤامرة»، فيما توالت البيانات والاتصالات الدولية المعبرة عن الدعم القوي للملك عبد الله الثاني.

مئوية المملكة

وفي جلسة بمناسبة مئوية الدولة الأردنية، قال العودات بعد يوم من اعتقال شحصيات كبيرة، إن «الأردن حسم بالأمس أي مساس بأمنه واستقراره، وبعث برسالة واضحة وحاسمة إلى من أسماهم الملك بالمناوئين والمنزعجين من مواقف الأردن السياسية»، مضيفاً.. «ونحن على أبواب المئوية من عمر هذا البلد، فإن النظام الهاشمي وبلدنا عصيان على التآمر والفتن». واستطرد العودات «الشعب الأردني ملتف حول قائده المكافح في سبيل عزة بلده وكرامته ومستقبل أجياله، والذي سيظل قادراً بوعيه وانتمائه الوطني على التمسك بالمبادئ التي أقيمت الدولة على أساسها».



تضامن عربي واتصالات



وتواصل التضامن العربي والدولي مع الأردن، وأجرى قادة قطر والمغرب والكويت، أمس الأحد، اتصالات مع الملك عبد الله الثاني.

وأكدت وكالة الأنباء القطرية الرسمية «قنا» أن الأمير تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أجرى مكالمة أعرب فيها للملك الأردني عبد الله عن دعم دولة قطر ووقوفها مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في كافة القرارات والإجراءات التي يتخذها من أجل حفظ أمن واستقرار الأردن الشقيق.

بدوره، ذكر الديوان الملكي المغربي، في بلاغ، أن الملك محمد السادس اطمأن في المكالمة مع العاهل الأردني على الأوضاع في المملكة الهاشمية، بناء على المعطيات التي تقاسمها معه الملك عبد الله.

وأشار البلاغ إلى أن الملك محمد السادس جدد خلال المكالمة تضامنه التام والطبيعي مع الأردن الشقيق ودعمه الكامل لكل القرارات التي اتخذها الملك عبد الله الثاني لاستتباب الأمن والاستقرار.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» بأن أمير الدولة، نواف الأحمد الجابر الصباح، في اتصاله مع الملك عبد الله جدد وقوف الكويت الى جانب المملكة وتأييدها للإجراءات التي اتخذت للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وأكدت سلطنة عمان وقوفها التام إلى جانب المملكة بقيادة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ودعمها الثابت لكل ما من شأنه ضمان أمن الأردن الشقيق وسيادته واستقراره.

وقالت وزارة الخارجية، في سلطنة عمان، «تابعت سلطنة عمان باهتمام بالغ التطورات في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وتؤكد وقوفها التام إلى جانب المملكة بقيادة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ودعمها الثابت لكل ما من شأنه ضمان أمن الأردن الشقيق وسيادته واستقراره».

وأعرب أحمد أبو الغيط، الامين العام لجامعة الدول العربية، عن التضامن التام مع الاجراءات التي اتخذتها القيادة الاردنية لصيانة أمن المملكة والحفاظ على الاستقرار، مؤكداً ثقته في حكمة القيادة وحرصها على تأمين استقرار البلاد بالتوازي مع احترام الدستور والقانون. وقال أبو الغيط، في بيان، إنه من الضروري الوقوف ضد أية محاولات لزعزعة الأوضاع الداخلية وإضعاف الأوطان وتخريب الاستقرار.



تركيا وبريطانيا



وأعربت تركيا عن قلقها إزاء هذه التطورات وقالت إن الأردن دولة محورية للسلام في الشرق الأوسط، ونعتبر استقراره وأمنه من استقرار وأمن تركيا. وأكدت دعم تركيا القوي للملك عبد الله والحكومة الأردنية ولـ«سلام وازدهار ورفاهية الشعب الأردني». في حين أكدت بريطانيا دعمها الكامل للملك الأردني عبد الله الثاني، مشيرة إلى أن المملكة الأردنية شريك مهم لها، وأنها تتابع عن قرب الأحداث الجارية في الأردن.