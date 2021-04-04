شكرا لقرائتكم خبر عن الناخبون في بلغاريا يصوتون لاختيار برلمان جديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صوفيا - رويترز

بدأ البلغاريون الأحد التصويت في انتخابات برلمانية ستحدد إن كان رئيس الوزراء الذي يحكم منذ فترة طويلة بويكو بوريسوف سيفوز بولاية جديدة لمدة أربع سنوات، على الرغم من مخاوف متواصلة بشأن الفساد في أفقر دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

وتشير استطلاعات للرأي إلى أن حزب (مواطنون من أجل تنمية أوروبية لبلغاريا) المنتمي ليمين الوسط سيكون مجدداً أكبر حزب في البرلمان بحصوله على ما يتراوح بين 28 إلى 29 في المئة من الأصوات، لكنه لن يحقق أغلبية، وقد يواجه صعوبات في تشكيل ائتلاف حاكم مستقر في ظل برلمان أكثر انقساماً.

وقد يضعف ذلك من قدرة بلغاريا على الاستفادة بفاعلية من صندوق التعافي الذي أسسه الاتحاد الأوروبي بقيمة 750 مليار يورو (884 مليار دولار) للمساعدة في إعادة بناء اقتصاد التكتل بعد جائحة فيروس كورونا.

وهناك أكثر من 6.7 مليون بلغاري يحق لهم التصويت، لكن الخبراء يتوقعون أن يكون الإقبال على الاقتراع منخفضاً بسبب مخاوف من انتشار كوفيد-19 وبطء طرح اللقاحات للوقاية من المرض.

وذكرت دورية (أور وورلد إن داتا) العلمية التي تنشر عبر الإنترنت، أن بلغاريا سجلت في المتوسط نحو أربعة آلاف حالة إصابة يومياً خلال مارس/آذار، ولديها ثاني أعلى معدل وفاة بالمرض في الاتحاد الأوروبي بعد المجر.

ومن المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع أبوابها في الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (1700 بتوقيت جرينتش).