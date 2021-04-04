شكرا لقرائتكم خبر عن ساندي فرح تصور «لغز الأقوياء» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: أحمد الروبي

تواصل الفنانة اللبنانية ساندي فرح تصوير مشاهدها في مسلسل «لغز الأقوياء».

تجسد ساندي ضمن أحداث المسلسل شخصية «محتالة» تحاول بكل الطرق أن تصل إلى قلب من تحب، لكنها تعاني طوال الوقت حباً من طرف واحد، وتدور الأحداث في إطار من الرومانسية.

المسلسل كتبه جيزيل سليم، ومن إخراج أيلي رموس، وإنتاج «جولد فيلم»، ويشارك في بطولته كارلوس عازار، وريم نصر الدين، ونادين تحسين بيك وختام اللحام.