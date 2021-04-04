شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة تنظيم قيد أسر المواطنين في الشارقة تبحث إعادة توزيع القيود والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عقدت لجنة تنظيم قيد أُسر المواطنين في إمارة الشارقة التابعة لدائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية اجتماعها الأول يوم الأحد في مقر بلدية مدينة الشارقة بهدف إعادة تنظيم قيود الأُسر وتحديثها لمطابقتها مع التقسيمات الإدارية الجديدة للإمارة، وذلك برئاسة الشيخ محمد بن حميد بن محمد القاسمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية.

وناقش المجتمعون الخطة العامة لإعادة تنظيم قيد مواطني الإمارة وعملية إعادة توزيعهم على 10 بلدات وفقاً لما حدده المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 2021، الصادر عن صاحب السموّ حاكم الشارقة بشأن تنظيم قيد أسر المواطنين.

وجرى خلال الاجتماع بحث آلية التنسيق مع الجهات الحكومية في الإمارة لضمان عدم تأثر إعادة تنظيم قيد المواطنين لسجلاتهم في تلك الجهات، كما تم تعيين سالم بن درويش، كأمين سر للجنة.

وقال الشيخ محمد بن حميد بن محمد القاسمي: «تأتي أهمية مرسوم تنظيم قيد أسر المواطنين في إمارة الشارقة من مواكبته للتوسع العمراني والسكاني للإمارة، ودوره في توفير معلومات دقيقة ومبوبة للخارطة الديمغرافية للإمارة وتعزيز شبكة الخدمات التي تقدمها الحكومة بشكل عام، إلى جانب دعم الخطط التنموية العامة للإمارة والمضي بها قدماً نحو المزيد من التطور والازدهار».

وأضاف: «إن خدمة الإمارة هو هدف مشترك ولا يتم إلا بالشراكة مع مختلف الجهات والمؤسسات العاملة في الإمارة ونتطلع بالتعاون مع جميع أعضاء اللجنة لتنظيم قيد أسر المواطنين في الإمارة الوصول إلى المخرجات التي أنشئت من أجلها هذه اللجنة».

وقال سالم علي سالم أحمد المهيري رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة: «تقتضي النهضة الشاملة التي تشهدها إمارة الشارقة وما يرافقها من توسع عمراني وسكاني، إعادة توزيع قيود المواطنين بما ينسجم مع الواقع الجديد للتقسيمات الإدارية التي حددها المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 2021»، مشيراً إلى أن تحديث بيانات قيود أسر المواطنين يسهم في تسهيل عمل مختلف المؤسسات الحكومية في الإمارة ويؤسس لمستقبل أكثر حيوية وفاعلية.

يشار إلى أن لجنة تنظيم قيد أسر المواطنين في الإمارة هي لجنة مؤقتة شُكلت بموجب المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 2021 الصادر عن صاحب السموّ حاكم الشارقة في 28 مارس 2021 بهدف إعادة تنظيم قيد أسر المواطنين وتحديثه لمطابقته مع الوضع القائم للتقسيمات الإدارية.

خلال الاجتماع للجنة تنظيم قيد أُسر المواطنين في مقر بلدية مدينة الشارقة.