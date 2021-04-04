شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال 12 فناناً تزين «كونسيبتس أند ذا ديفاين أبستراكت» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحتفي مجموعة «فرجام» الفنية من خلال معرض «كونسيبتس أند ذا ديفاين أبستراكت» برواد المشهد الفني المعاصر في الإمارات حتى 8 إبريل/ نيسان الجاري، بمركز دبي المالي العالمي. ويشهد المعرض مشاركة أعمال تحمل توقيع أكثر من 12 فناناً شهيراً.

وتشمل قائمة الأعمال المشاركة في المعرض مجموعة من إبداعات الفنانين الذي كان لهم الأثر الأكبر في إنشاء وتطوير المشهد الفني والثقافي في الإمارات، وهم عبدالقادر الريس، حسن شريف، حسين شريف، محمد أحمد إبراهيم، محمد كاظم، عبدالرحيم سالم، الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان، شيخة المزروعي، فرح القاسمي، لمياء قرقاش، ميرا حريز، عفراء الظاهري، هاشل اللمكي، مصعب الريس.

ويجمع المعرض أعمالاً من أنماط فنية مختلفة، مثل الرسم والتصوير والنحت، ليسلط الضوء على الشعور الجمعي بالحركة الديناميكية التي تمنحها هذه الأعمال للزوار.

وقال فرهاد فرجام، مؤسس مجموعة فرجام: يسعدني متابعة النمو الاستثنائي الذي طرأ على المشهد الفني والثقافي في الإمارات خلال العقود الثلاثة الماضية، ويشرفني استضافة أعمال هذه العقول المبدعة من رواد الفن الجدد وغيرهم من الفنانين الإماراتيين الشباب. آمل أن تنال الأعمال الفنية المذهلة التي يستضيفها معرض آرت دبي في مركز دبي المالي العالمي ومجموعة فرجام الفنية إعجاب الزوار، وأن تمنحهم الشعور الذي أحسست به عند مشاهدتها لأول مرة.