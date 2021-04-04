شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج مصري لمراقبة ورصد الطيور المهاجرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

نظمت وزارة البيئة المصرية برنامجاً لتأهيل الكوادر الشبابية، في مجال رصد ومراقبة الطيور المهاجرة.

وأشارت د. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن البرنامج يهدف إلى تأهيل الكوادر الشبابية للعمل في مجال مراقبة الطيور بمحطات طاقة الرياح بخليج السويس، من خلال تعريفهم بأنواع الطيور المهاجرة، وكيفية تحديدها، والأساليب الحديثة للرصد والمراقبة، بالإضافة إلى عرض أهمية الطيور المهاجرة بيئياً، كونها أحد أهم مؤشرات صحة النظم البيئية.