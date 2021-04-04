شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع مصر يستكشفون آثار الوادي الجديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

يزور 150 شاباً من أعضاء «برلمان طلائع مصر»، المعالم الأثرية والتاريخية بالوادي الجديد، في إطار مهرجان التنشئة الوطنية، الذي تنظمه وزارة الشباب.

وتشمل الفعاليات زيارة «مقابر المزوقة» الأثرية. وأوضح أحمد مصطفي، مسؤول المهرجان أن المقابر تعد من أهم المزارات السياحية بالوادي الجديد، وسميت بهذا الاسم لكثرة ألوانها، ووضوح الرسومات، التي تزين جدرانها، لأنها تخص كبار الشخصيات في العصر اليوناني الروماني، ويرجع تاريخها إلى القرن الأول الميلادي، وبداية القرن الثاني، وتضم 300 مقبرة محفورة في الصخر الطبيعي.

وزار المشاركون قرية «القصر الإسلامية»، التي تعد مكاناً تاريخياً، وواحة للاستشفاء والعلاج من الأمراض الروماتيزمية، وتشتهر بالعيون الكبريتية، وتوافر الطمي، الذي له خواص علاجية تشفي العديد من الأمراض.