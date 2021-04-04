شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة غير المشروعة» أحدث عروض «ناشونال جيوغرافيك أبوظبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبث قناة «ناشونال جيوغرافيك أبوظبي» التابعة لـ«أبوظبي للإعلام»، السلسلة الوثائقية الجديدة «التجارة غير المشروعة، مع ماريانا فان زيلر»؛ وذلك كل اثنين.

وتكشف الصحفية ماريانا فان زيلر خلال الحلقات عن خبايا وأسرار جريئة للعوالم الغامضة في الممارسات الفردية المناهضة للقيم وتنامي انتشار الشبكات الإجرامية المنظمة والممتدة عبر المجتمعات المختلفة حول العالم، مسلطة الأضواء على دهاليز الأسواق غير مشروعة، وماهية دوافعها وأساليبها الفاسدة ومن يقف وراءها.

وتخترق زيلر الأوكار الخطرة؛ بهدف نقل الواقع الإجرامي لبيئة الخارجين عن القانون، في محاولة لمعرفة وكشف وجهات نظرهم، عما أقدموا عليه من اتباع وسائل وطرق التهريب والتزوير وتعاطي المخدرات والممنوعات وتعقب المحتالين ورصد شبكات الإتجار بالبشر وغسل الأموال وارتكاب الجرائم العابرة للقارات في ظل انتشار أوجه الفساد وانتشار الجريمة المنظمة وضعف القوانين والتشريعات الهزيلة المعمول بها لدى عدد من دول العالم.