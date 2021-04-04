شكرا لقرائتكم خبر عن "الشيوخ" يوافق على تشكيل مجلس إدارة صندوق الوقف الخيرى بالقانون..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة "3" من مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب، بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري، والتى تتضمن تشكيل مجلس إدارة الصندوق.

وجاء نص المادة كما يلى:

مادة: 3

يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء

وعضوية كل من :

1- وزير الأوقاف نائبًا لرئيس مجلس الإدارة.

2- اربعة أعضاء من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية

يختارهم رئيس مجلس الوزراء.

3- ثلاثة أعضاء يختارهم وزير الأوقاف، أحدهم من داخل الوزارة والثاني من هيئة الأوقاف المصرية، والثالث من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة في هذا المجال.

4- أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يرشحه وزير العدل ويختاره المجلس الخاص للجهة أو الهيئة.

5- عضو فى مجال إدارة المحافظ المالية يرشحه رئيس هيئة الرقابة المالية.

ويصدر قرار بتحديد اعضاء مجلس الادارة من ذوى الخبرة قرار من رئيس الوزراء ويحدد القرار المعاملة المالية لرئيس المجلس واعضاءه.