شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المشرفة على انتخابات فرعيات "المحامين": العملية الانتخابية تسير بانتظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، أن العملية الانتخابية للمرحلة الأولى المنعقدة اليوم الأحد، تسير فى انتظامٍ تام.

وقال المستشار عبدالناصر أبو العزم، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية التابعة لنقابة المحامين، أنه تجرى اليوم الأحد الموافق 4/4/2021 عملية استكمال باقى انتخابات النقابات الفرعية، وهى النقابة الفرعية لشرق طنطا "المحلة الكبرى".

وتابع: "تجرى الانتخابات فى سبع جزئياتٍ مشكلة للنقابة الفرعية، وذلك تحت إشرافٍ قضائى كامل، وعلى رأس كل لجنة مستشار من هيئة قضايا الدولة، ويعاونه عدد كافٍ من الموظفين"، مؤكدا أن عملية التصويت بدأت فى تمام الساعة التاسعة صباحا وسوف تستمر حتى الخامسة مساء، مشيرا إلى أن عملية الفرز لن تبدأ إلا بعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني؛ أعمالا لنص المادة (124) من قانون المحاماة.