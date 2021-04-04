شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يستعرض مشروعات "حياة كريمة": 7 مراكز تضم 181 قرية بـ2.1 مليار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، وفد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، الذى يزور محافظة سوهاج لتفقد مراكز مبادرة "حياة كريمة"، ويرافقه هيئة مكتب لجنة الإسكان برئاسة النائب عماد سعد حمودة، وذلك بمقر ديوان المحافظة، اليوم الأحد.

وعرضت المحافظة، خلال اللقاء، فيلم تسجيلى عن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمشروعات التى يتم تنفيذها فى محافظة سوهاج.

ووفقا للعرض، تتضمن مشروعات حياة كريمة: (رصق طرق، توصيل مرافق، وحدات صحية، تطوير مستشفيات ومدارس، مراكز شباب، الغاز الطبيعى، الصرف الصحى، تدعيم كهرباء، تأهيل منازل، وحدات بيطرية)، وأوضح أن هذه المشروعات فى المراكز السبعة المدرجة فى المبادرة بمحافظة سوهاج، مخصص لها اعتمادات بمبلغ 2 مليار و100 مليون جنيه.

وتضمن الفيلم التسجيلى، عرض ما تم تنفيذه من مشروعات ضمن مبادرة حياة كريمة، فى قرية الكوامل بحرى، وعرابة أبو الدهب، بمركز سوهاج، وتشمل توصيل 200 وصلة مياه، تطوير مراكز الشباب بالقرية، إنشاء وحدة صحية وفقا للكود الخاص بنظام التأمين الصحى الشامل، وتأهيل منازل، وغيرها.

من جانبه، قال اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، أن مبادرة حياة كريمة فى سوهاج شملت 29 قرية فى البداية، باعتمادات 102 مليون جنيه، وفى المرحلة الثانية شملت 68 قرية، بإجمالى اعتمادات 2.1 مليار جنيه.

وتابع المحافظ: فى تنفيذ مبادرة تطوير الريف المصرى، الدولة تعمل على تلافى المشاكل التى واجهتها المرحلة الأولى، حيث أنه فى بعض القرى لم نأخذ القرية كلها، من تأهيل منازل، وغيرها، والرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بزيادة المبالغ، وعمل تطوير شامل فى القرى، من تنفيذ مشروعات (مياه، صرف صحى، تأهيل منازل، توصيل مرافق وكهرباء ومراكز شباب ووحدات صحية ومستشفيات ومدارس، وغيرها)، وفى قرية عرابة أبو الدهب أضيف لها اعتماد إضافى 4 ملايين جنيه.

وقال الفقى، إن محافظة سوهاج لها نصيب الأسد فى مبادرة حياة كريمة من بين 51 مركزا، حيث كان مخصص لها 5 مراكز وزادت أصبحت 7 مراكز، تضم 181 قرية، موضحا أن اختيار هذه المراكز تم بناء على مؤشرات حددها مجلس الوزراء، من حيث المراكز والقرى الأكثر احتياجا، ومعدل الفقر، وهو فقر الخدمات، وتم اختيار أكثر المراكز احتياجا وفقرا للخدمات، متابعا: "وفى المرحلة الثانية سندخل الأربعة مراكز الأخرى المتبقية".

واستطرد: "محافظة سوهاج ليست غنية، ومن رأى سوهاج قبل وبعد، يستطيع أن يقيم التغيير الذى يحدث"، لافتا إلى أن المشروعات الجديدة الدولة تضع لها نظام وضوابط، وهو نظام محترم جدا، بألا تدخل مشروع إلا لو اعتماداته المالية موجودة، كما توجد رقابة من كل الجهات فى الدولة على تنفيذ المشروعات، متابعا: "كانت مشكلتنا الرئيسية هى المشروعات المتعثرة، منذ سنوات".

وأضاف محافظ سوهاج، أن الدولة حاليا مركزة على الصعيد، والمحافظات الأكثر احتياجا، ومحافظة سوهاج تحت بصر الدولة، مستطردا: "نشكر كل أجهزة الدولة على دعمها، ونشكر مجلس النواب على الدعم، وهذه الزيارة مهمة جدا بالنسبة لنا فى المحافظة".

وأوضح أن هناك نحو 13 أو 14 محطة صرف بدأ العمل فيها، وإنشاء 4 مناطق صناعية فى سوهاج، وغرب طهطها وغرب جرجا، ستخلق فرص عمل عديدة، وإنشاء مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، على اهتمام القيادة السياسية بالحرف التراثية فى سوهاج، مثل المنسوجات اليدوية وصناعة الأثاث.

جدير بالذكر، أنه فى بداية اللقاء، رحب محافظ سوهاج، بوفد مجلس النواب، وأشاد بالتعاون والتنسيق بين النواب والمحافظة.

فيما، تحدث النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، عن أهمية ملف حقوق الإنسان، مؤكدا أن ما تشمله مبادرة حياة كريمة من تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية ومرافق وتأهيل منازل، والمبادرات الصحية الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، هى صميم مفهوم حقوق الإنسان.

وتابع رضوان: "الدولة تواجه تحديات عديدة، وملف حقوق الإنسان، كلمة بسيطة فحواها مطاط، والبعض يتم استخدامها من منظورهم ووفقا لأجنداتهم، وتصديرها لنا من منظورهم الخاص وفقا لأجندات معينة".

واستكمل: "نشكر اللواء طارق الفقى، على مساعدتنا تنفيذ المستشفيات فى بعض المراكز منها دار السلام وساقلتة والمراغة، وأتقدم بالشكر باسم هذه المراكز، التى عانت كثيرا، فمضمون حقوق الإنسان تتلخص فيما يقوم به الرئيس من مبادرات صحية وغيرها، مثل فيروس سى، وأنا كنت أول واحد مستفيد من مبادرة فيروس سى، هذه هى حقوق الإنسان".

من جانبه، قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن محافظتى سوهاج وقنا أخذوا اهتمام كبير فى مبادرة حياة كريمة، مستطردا: "المبادرة تعد طفرة لم تحدث فى التاريخ القديم أو الحديث".

وتابع: المشروعات فى المبادرة تشمل صرف صحى، ومياه، ومرافق، وتأهيل منازل، وإنشاء مستشفيات ومدارس، وغيرها"، والمبادرة لها برنامج زمنى 8 سنوات، ومحافظة سوهاج تضم 181 قرية فى مبادرة حياة كريمة، ومن أسبق وأكثر المحافظات فى تنفيذ المبادرة هى ومحافظة قنا".

وأضاف أن هناك مشروعات لها اعتمادات من البنك الأفريقى، بعيدا عن مبادرة حياة كريمة، وهناك طلبات تقدم من النواب عن مشروعات مدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة، وطمأن النواب بأنها ستنفذ ضمن المبادرة.

ويرأس الوفد البرلمانى النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان، ويضم الوفد: محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد تيسير مطر أمين سر اللجنة، وعضو التنسيقية، والنائبة مارثا محروس، عضو التنسيقية، والنائبة ألفت المزلاوى، والنائبة هند رشاد، والنائبين محمد سلطان ومحمود عصام.

ويرافق لجنة حقوق الإنسان، هيئة مكتب لجنة الإسكان، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، والنائبين إيهاب منصور، وطارق شكرى، وكيلى اللجنة، وأمين مسعود أمين سر اللجنة.