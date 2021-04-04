شكرا لقرائتكم خبر عن "الشيوخ" يوافق على اجتماع مجلس إدارة صندوق الوقف الخيرى مرة كل 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على المادة المنظمة لاجتماعات مجلس إدارة صندوق الوقف الخيري.

وتقضى المادة الخامسة، بأن يجتمع مجلس إدارة الصندوق بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وحسب المادة، يكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود. ويحل نائب رئيس مجلس الإدارة محل رئيس المجلس فى حالة غيابه.

وشهدت الجلسة العامة رفض مقترح النائب إيهاب وهبة، عضو المجلس بإضافة عبارة "أو من يفوضة رئيس مجلس الإدارة"، للفقرة الأخيرة والخاصة بحلول نائب رئيس مجلس الإدارة محل رئيس المجلس فى حاله غيابة.

وينشأ مشروع القانون، صندوق باسم "صندوق الوقف الخيرى" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعًا أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية، ويُشار إليه فى هذا القانون بالصندوق.

ويحقق مشروع القانون عدة أهداف من وراء إنشاء هذا الصندوق، ومنها نشر الدعوة الإسلامية، ومعاونة أجهزة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية، والمساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات التى تسهم فى دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى للدولة، بالإضافة إلى المساهمة فى تطوير العشوائيات، والحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين.

وأكدت رئيس اللجنة البرلمانية المختصة، على أهمية مشروع القانون فى بناء الإنسان وعمارة الأكوان، وأنه جاء متوافقا مع أحكام الدستور ويلبى حاجة ملحة للتشجيع على الوقف الخيرى والتبرعات لتحقيق الأهداف التى يرمى إليها