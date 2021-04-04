شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد تيسير مطر يعلن عن توفير 60 وظيفة لشباب وفتيات سكان قطاع القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب محمد تيسير مطر، عضو البرلمان وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين عام حزب إرادة جيل، عن توفير 60 وظيفة لسكان قطاع القاهرة، من الشباب والفتيات، بالتعاون مع الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية.

وأشار إلى أنه سيتم اختيار 30 شابا و30 فتاة للوظائف المتوفرة، على أن تبدأ مقابلات العمل للمتقدمين الأسبوع القادم، وسيتم التواصل مع المتقدمين، ممن تنطبق عليهم الشروط، لتحديد موعد ومكان المقابلة.

التقديم على الوظائف مفتوح بداية من الغد الأحد وحتى الخميس القادم، وللتقديم يرجى ملء الاستمارة.