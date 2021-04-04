محافظ الإسكندرية لوفد النواب: أول مرة أرى لجنة شباب بالبرلمان كلها شباب

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية لوفد النواب: أول مرة أرى لجنة شباب بالبرلمان كلها شباب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - مازح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أعضاء وفد لجنة الشباب بمجلس النواب، خلال لقائه بهم فى ديوان المحافظة اليوم، قائلا: "أول مرة أشوف لجنة شباب فى البرلمان كلها شباب"، لافتًا إلى أنه تعامل فى وقت سابق مع أكثر من لجنة شباب بالبرلمان، مضيفا: "كنت ألاحظ أن أعضاء اللجنة جميعهم من كبار السن"، معبرًا عن سعادته بزيارة اللجنة للمحافظة، مشيدا بالتعاون الكبير بين أعضاء لجنة الشباب من أجل تحقيق مصالح المواطنين، مطالبا بسرعة حل مشكلة الصالة المغطاة باستاد الإسكندرية.
وفى نهاية اللقاء أهدى الدكتور محمود حسين، رئيس لحنة الشباب، لمحافظ الإسكندرية درع مجلس النواب ودرع لجنة الشباب، كما أهدت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية درعها لرئيس لجنة الشباب.