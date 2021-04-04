شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية لوفد النواب: أول مرة أرى لجنة شباب بالبرلمان كلها شباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أعضاء وفد لجنة الشباب بمجلس النواب، خلال لقائه بهم فى ديوان المحافظة اليوم، قائلا: "أول مرة أشوف لجنة شباب فى البرلمان كلها شباب"، لافتًا إلى أنه تعامل فى وقت سابق مع أكثر من لجنة شباب بالبرلمان، مضيفا: "كنت ألاحظ أن أعضاء اللجنة جميعهم من كبار السن"، معبرًا عن سعادته بزيارة اللجنة للمحافظة، مشيدا بالتعاون الكبير بين أعضاء لجنة الشباب من أجل تحقيق مصالح المواطنين، مطالبا بسرعة حل مشكلة الصالة المغطاة باستاد الإسكندرية.

وفى نهاية اللقاء أهدى الدكتور محمود حسين، رئيس لحنة الشباب، لمحافظ الإسكندرية درع مجلس النواب ودرع لجنة الشباب، كما أهدت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية درعها لرئيس لجنة الشباب.