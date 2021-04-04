شكرا لقرائتكم خبر عن "الشيوخ" يوافق على المادة المنظمة لأهداف صندوق الوقف الخيرى بالقانون الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة المسائية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة المنظمة للهدف من صندوق إنشاء صندوق الوقف الخيري.

وتقضى المادة الثانية من مشروع القانون، بأن يهدف الصندوق إلى تشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر، ومنها:

1- نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج.

2- دعم ومعاونة أجهزة الدولة فى إقامة وتطوير المشروعات الخدمية والتنموية والبنية التحتية وغيرها من المشروعات الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والثقافية التى تُسهم فى دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى للدولة.

3- المساهمة فى تطوير العشوائيات.

4- المساهمة فى الحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمتشردين. وذلك كله فى حدود شروط الواقفين.

وكانت المناقشات قد شهدت رفض مقترح النائب محمود سامى باستبدال لفظ "المشردين" بـ"المتشردين" والواردة بمقترح اللجنة البرلمانية، لاسيما بعد تأكيد الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، بأن المتشرد هو لفظ صحيح لغويا، ولا تحمل قدح أو ذم، وهو أيضًا ما أكد علية المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ.

وقال رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن كل مافية مصلحة يمكن تناوله فى المناقشات، كل فى موضعه.

وكذلك شهدت الجلسة رفض مقترح النائب باسم الخواص، بإضافة لذيل البند الثالث، مفادها التنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات.

يُشار إلى أن مشروع القانون يحقق مشروع القانون عدة أهداف من وراء إنشاء هذا الصندوق، ومنها نشر الدعوة الإسلامية، ومعاونة أجهزة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية، والمساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات التى تسهم فى دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى للدولة، بالإضافة إلى المساهمة فى تطوير العشوائيات، والحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين.