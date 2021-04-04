شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ يوافق على إنشاء صندوق للوقف الخيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المسائية المنعقدة اليوم الأحد، على إنشاء صندوق الوقف الخيرى ويتبع رئيس مجلس الوزراء.

ووفقا للمادة الأولى، حسبما وافق عليها المجلس، ينشأ صندوق باسم "صندوق الوقف الخيرى" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعًا أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية، ويُشار إليه فى هذا القانون بالصندوق.

ويحقق مشروع القانون عدة أهداف من وراء إنشاء هذا الصندوق، ومنها نشر الدعوة الإسلامية، ومعاونة أجهزة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية، والمساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات التى تسهم فى دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى للدولة، بالإضافة إلى المساهمة فى تطوير العشوائيات، والحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين.

وأكدت رئيس اللجنة البرلمانية المختصة، على أهمية مشروع القانون فى بناء الإنسان وعمارة الأكوان، وأنه جاء متوافقا مع أحكام الدستور ويلبى حاجة ملحة للتشجيع على الوقف الخيرى والتبرعات لتحقيق الأهداف التى يرمى إليها.