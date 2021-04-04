3 مواد منفصلة يوميا.. امتحان تكميلي لطلاب أولى وثانية ثانوي "المتخلفين" عن اختبارات الترم الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موقف طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، الذين تخلفوا عن أداء امتحان الفصل الدراسي الأول.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه سيتم عقد امتحان تكميلي للطالب الذي تخلف عن أداء امتحان الفصل الدراسي الأول، وذلك قبل الامتحان المقرر عقده في نهاية شهر أبريل.

وأوضحت الوزارة، أن الامتحان سيكون ورقيا بنظام الاختيار من متعدد بواقع 15 سؤالا لكل مادة منفصلة، وفي زمن قدره ساعة.

وأشارت الوزارة، إلى أن الامتحان التكميلي يعقد بمعرفة المدرسة بحيث لا يتجاوز عدد المواد عن 3 مواد في اليوم الواحد.

وشددت الوزارة على اعتبار أن أداء الامتحان التكميلي شرط أساسي لإعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني للطالب.​