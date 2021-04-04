وفاة محمد سليم مدير عام دار الإفتاء.. وعلام: ترك وراءه سيرته الطيبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

نعت دار الإفتاء المصرية، المهندس محمد سليم، مدير عام الدار، الذي وافته المنية، اليوم الأحد.

وقالت دار الإفتاء، في نص نعيها: "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".

ومن جانبه قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية: "بقلب راضٍ بقضاء الله وقدره، أنعي رجلًا من خيرة الرجال، رجلًا أدى رسالته بأمانة وشرف، وشهد له الجميع بحسن الخلق وسلامة الصدر والتفاني في أداء الواجب".

وتابع مفتي الجمهورية: "أعزي نفسي وأعزيكم جميعًا في وفاة المهندس محمد سليم - مدير عام دار الإفتاء المصرية، الذي فاضت روحه الطاهرة إلى بارئها اليوم تاركًا وراءه (رحمه الله) سيرته الطيبة".​