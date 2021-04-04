مطور عقاري: مبادرة التمويل العقاري الجديدة توفر السكن المناسب لشريحة كبيرة من المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- نادر نبيل:

قال عماد عيسى رئيس شركة أركان للتطوير العقاري، إن المبادرة الجديدة التي وجه رئيس الجمهورية بإطلاقها وتستهدف خفض فائدة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل سيكون لها آثار إيجابية على المدى الطويل على السوق المصري، وتعمل على توفير سكن مناسب لشريحة كبيرة من المواطنين غير قادرين على تمويل وحداتهم السكنية.

وأضاف عيسى، خلال مؤتمر أخبار اليوم العقاري، أن الكثير من شركات التطوير والاستثمار العقاري لن تستفيد من المبادرة الجديدة نظرا لشروطها، لكن بالتأكيد ستفيد قطاع كبير من محدودي الدخل.

وتابع: "شروط الانتهاء بالكامل من الوحدة وتشطيبها أمر صعب جدا على الشركات الصغيرة والمتوسطة نظرا لعدم توافر سيولة مالية لدى هذه الشركات لتنفيذ مشروعاتها بشكل كامل"، لافتًا إلى أنه يتم بيع عدد من الوحدات قبل التنفيذ لاستكمال المشروع كما يتم تنفيذ الشقة نصف تشطيب.

واقترح رئيس شركة أركان للتطوير العقاري، أن يتم بيع الوحدات الخاصة بالشركات بنظام التمويل العقاري للحاصلين على تراخيص بناء وقرارات وزارية.​