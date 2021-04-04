ولي عهد أبو ظبي ورئيس وزراء العراق يبحثان التطورات الإقليمية

محمد اسماعيل - القاهرة - أبوظبي- (د ب أ):

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات، ورئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، عددا من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم أن الجانبين استعرضا التعاون بين البلدين في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية والسياسية، كما بحثا فرص توسيع التعاون في قطاعات الصحة والطاقة والبنية التحتية والعمل على إقامة المشاريع الحيوية المشتركة وغيرها.

وتبادل الطرفان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والملفات التي تهم البلدين وتطوراتها، إضافة إلى المستجدات التي تشهدها المنطقة والجهود المبذولة بشأنها لتحقيق كل ما فيه مصلحة شعوبها وتطلعاتهم.

وكان الكاظمي وصل في وقت سابق اليوم إلى دولة الإمارات.