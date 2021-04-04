وزير خارجية الأردن: رصد اتصالات مع جهات خارجية لاختيار الوقت الأنسب لزعزعة أمن الوطن

محمد اسماعيل - القاهرة - عمان-(د ب أ):

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الأحد رصد اتصالات مع جهات خارجية لاختيار الوقت الأنسب لزعزعة أمن الوطن.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن الصفدي قوله في مؤتمر صحفي اليوم، إنه "تم إجراء تحقيقات شمولية مشتركة على مدى فترة طويلة حول نشاطات وتحركات الأمير حمزة بن الحسين والشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وأشخاص آخرين تستهدف أمن الوطن واستقراره".

وأضاف أن "ذلك توزى مع نشاطات للأمير حمزة مع العشائر لتحريضهم ودفعهم للتحرك في نشاطات من شأنها المساس بالأمن الوطني".

وكان رئيس الأركان المشتركة في الجيش الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي أعلن أمس السبت، اعتقال الشريف حسن بن زيد ورئيس الديوان الملكي السابق باسم ابراهيم عوض الله وآخرين، لأسبابٍ أمنيّة.