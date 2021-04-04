1.5 مليار جنيه.. ننشر تفاصيل مد خطوط المياه في قرى حياة كريمة بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحي:

أكد اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم أنه جرى اعتماد مبلغ مالي يقدر بنحو مليار و٤٢١ مليون جنيه لمد خطوط مياه الشرب وعمليات الإحلال والتجديد ضمن مبادرة حياة كريمة والتى أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح رئيس الشركة أن ذلك من من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأهالي داخل مركزي إطسا ويوسف الصديق

وقال "درة" إنه سيجرى مد وتدعيم خطوط مياه الشرب بمركز اطسا ويوسف الصديق بمبلغ ٥٢٠ مليون جنيه فضلا عن إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بنحو ١٥٠ مليون جنيه كما يجرى إنشاء محطة لتنقية مياه الشرب في قحافة بطاقة تصميمية ٤٣ ألف متر مكعب في اليوم، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٣٣٠ مليون جنيه.

وأشار إلى أن ذلك بالإضافة إلى إنشاء محطة لتنقية مياه الشرب في العزب الجديدة "المرحلة الثالثة بطاقة ٦٠ ألف متر مكعب في اليوم" بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٤٢١ مليون جنيه