بعد شهرين من تلقّيه اللقاح، إصابة الرئيس الأرجنتيني بكورونا

اسماعيل عبد الحي - أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز اليوم السبت، إصابته بفيروس كورونا.

وكتب فرنانديز على حسابه في "تويتر": "بعد أن أصبتُ بحمى بدرجة 37.3 وبصداع طفيف، أجريت إختبار الأجسام المضادة (أنتيجن) وكانت نتيجته إيجابية".

وأضاف "رغم إنتظاري نتيجة إختبار بي سي آر (PCR)، إلا أنني معزول بالفعل وأمتثل للبروتوكول الحالي، وأتبع تعليمات طبيبي الشخصي".

وأكد أنه في حالة صحية جيدة، وأنه أبلغ الأشخاص الذين خالطهم خلال آخر 48 ساعة بإصابته.

وكان فرنانديز (62 عاما) قد تلقى لقاح "سبوتنيك V" الروسي مطلع العام الحالي.

الأناضول