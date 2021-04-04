ألمانيا: الالتزام بالتباعد يسري على من أتموا تطعيمهم

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن وزير الصحة الألماني، ينس شبان، أن قواعد الوقاية من كورونا، المتمثلة في التزام مسافة تباعد والنظافة الصحية وارتداء الكمامات، سيستمر سريانها في المرحلة الحالية من الوباء أيضاً على الأشخاص الذين أتموا تطعيمهم.

وقال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، اليوم الأحد: «رغم أن الاختبار اليومي والتطعيم الكامل يقللان من خطر الإصابة بصورة ملحوظة، لكنهما لا يعطيان أماناً بنسبة 100% من إصابة آخرين بالعدوى».

وأكد شبان في الوقت نفسه: «من أتم تطعيمه، يمكن معاملته أثناء السفر أو التسوق معاملة شخص لديه نتيجة اختبار سلبية، وهذه نتيجة مهمة وستسهل الحياة اليومية بشكل هائل».

وبعث معهد روبرت كوخ لأبحاث الفيروسات أحدث تقرير له عن خطر انتقال فيروس كورونا عبر شخص أتم تطعيمه إلى وزارة الصحة، وجاء في التقرير القول:«يشير الوضع المعرفي الحالي إلى أن خطر انتقال الفيروس عن طريق أشخاص أتموا تطعيمهم، يصبح اعتباراً من اليوم الخامس عشر على أقصى تقدير بعد أخذ الجرعة الثانية، أقل من خطر انتقاله من أشخاص مصابين لا تظهر عليهم أعراض، مع وجود نتيجة سلبية لاختبارات المستضد السريعة».

وأضاف المعهد أن خطر الانتقال بدا «وفقاً للوضع المعرفي الحالي منخفضاً، لدرجة صار معها الأشخاص الملقحون لا يلعبون دوراً كبيراً على الأرجح في وبائية المرض».



