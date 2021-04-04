الحكومة الاردنية: أفشلنا مؤامرة تمس أمن الدولة وجهات خارجية كانت تتواصل مع الأمير حمزة

جدة - عبدالحي حسين - كشفت الحكومة الأردنية، قبل قليل، عن تفاصيل العملية الامنية التي قادت إلى اعتقال عدد من القيادات المشتبه في تورطها في قضية تمس أمن الدولة.

وأكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في مؤتمر صحفي، أن التحقيقات الأولية أثبت أن محيطين بالأمير حمزة تتواصل مع شخصيات بالخارج لتشويه الوطن بالخارج.

وسجل الصفدي أن الأجهزة الأمنية تابعت خلال فترة طويلة، نشاطات الأمير حمزة والشريف حسن بن زيد ورصدت اتصالات خارجية.

وسجل المسؤول الحكومي أن الأجهزة الأمنية تابعت نشاطات الأمير حمزة والشريف حسن بن زيد ورصدت اتصالات خارجية تهدف لزعزعة استقرار الأردن.

وأكد المتحدث أنه قد تمت السيطرة بالكامل على هذه التحركات وأمن الاردن مستقر وثابت.