الرجاء يسعى إلى تحقيق الفوز على بيراميدز للانفراد بالصدارة

جدة - عبدالحي حسين -

يواجه فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، نظيره بيراميدز المصري اليوم الأحد بداية من الساعة الخامسة، على أرضية مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، برسم الجولة الثالثة من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويسعى الرجاء إلى تحقيق الفوز على بيراميدز للانفراد بالصدارة، ووضع قدمه الأولى في الدور المقبل؛ فيما يطمح الفريق المصري، إلى العودة بالنقاط الثلاث من قلب البيضاء.

ويطمح لاعبو الرجاء إلى الفوز بغية إهدائه لمدربهم جمال السلامي، الذي سيغادر الفريق بعد مباراة اليوم، بعدما قدم استقالته للمكتب المسير، جراء الوقفة الاحتجاجية التي نظمت الأسبوع الماضي أمام ملعب الوازيس، من طرف “الكورفاسود” التي طالبت برحيله.

ويخوض الرجاء مباراة اليوم منقوصا من بعض اللاعبين الذين تأكد غيابهم بسبب الإصابة أو الإيقاف، على غرار سند الورفلي للإصابة، وزكرياء الوردي وعمر بوطيب للإصابة، فيما تبقى مشاركة عبد الإله الحافيظي غير مؤكدة.

ويتوقع أن يدخل السلامي بتشكيلته المعهودة، مع بعض التغييرات الاضطرارية بسبب الغيابات؛ إذ في الغالب سيقود محسن متولي التشكيلة الرسمية للمباراة.

ويأتي التشكيل المتوقع للرجاء:

حراسة المرمى: أنس الزنيتي

خط الدفاع: عبد الإله مدكور، عبدالجليل جبيرة، إلياس الحداد، مروان هدهودي

خط الوسط: عمر العرجون، محمد مكعازي، محسن متولي

خط الهجوم: نوح السعداوي، بين مالانجو، سفيان رحيمي

ويتطلع جمال السلامي، إلى تحقيق فوز جديد مع الفريق، قبل رحيله المتوقع بعد مباراة اليوم؛ بعدما قاده في 55 مباراة، بواقع 31 فوزا و9 هزائم والتعادل في 15 مناسبة.