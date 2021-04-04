شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الحكومة الأردنية: الأمير حمزة حاول تصعيد الموقف عبر رسائل مصورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سيعقد _بعد قليل_ مؤتمراً صحفياً للحكومة الأردنية للحديث بشأن اعتقالات الأمس.

وكان وزير الإعلام الأردني، علي العايد، قد أكّد بأن الحكومة ستصدر بيانا تفصيليا اليوم لتوضيح ما جرى من اعتقالات.

وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي أمس السبت، عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال سمو الأمير حمزة، لكنه بيّن أنه طٌلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون.

وقال اللواء الحنيطي، إن التحقيقات مستمرة وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح. وأكد أن كل الإجراءات التي اتخذت تمت في إطار القانون وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها، مثلما أكد أن لا أحد فوق القانون وأن أمن الأردن واستقراره يتقدم على أي اعتبار.