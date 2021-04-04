مصدر يكشف سبب إطلاق صافرات الإنذار داخل السفارة الأمريكية ببغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "تشغيل صافرات الانذار في السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء وسط العاصمة، كان جزءًا من ممارسة أمنية".

ونفى المصدر "وقوع عمليات قصف جديدة على السفارة خلال اليوم".



وتتعرض السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بين الحين والأخر، إلى قصف ينفذه مجهولون.