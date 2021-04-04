انت الان تتابع خبر مصدر يكشف سبب إطلاق صافرات الإنذار داخل السفارة الأمريكية ببغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أوضح مصدر أمني، اليوم الأحد، سبب إطلاق صافرات الإنذار في السفارة الأمريكية بالعاصمة بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "تشغيل صافرات الانذار في السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء وسط العاصمة، كان جزءًا من ممارسة أمنية".
ونفى المصدر "وقوع عمليات قصف جديدة على السفارة خلال اليوم".
وتتعرض السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بين الحين والأخر، إلى قصف ينفذه مجهولون.
ونفى المصدر "وقوع عمليات قصف جديدة على السفارة خلال اليوم".
وتتعرض السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بين الحين والأخر، إلى قصف ينفذه مجهولون.