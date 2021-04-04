الفيضانات تقتل العشرات وتدمر الطرق والجسور في إندونيسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

قضى 44 شخصاً صباح اليوم الأحد بفيضانات وانهيارات أرضية في جزيرة فلوريس في شرق إندونيسيا، وفق ما أعلنته أجهزة الإنقاذ مرشّحة ارتفاع الحصيلة.



وصرّح المتحدث باسم الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث راديتيا جاتي «هناك 44 وفاة وتسعة مصابين» في جزيرة فلوريس الشرقية، مضيفاً أن «كثراً (...) ما زالوا تحت الوحول». وقبل ساعات من احتفال سكان فلوريس ذات الغالبية الكاثوليكية بعيد الفصح، تسببت أمطار غزيرة بفيضانات مباغتة في الجزيرة.

واجتاحت الوحول المنازل كما دمّرت الجسور والطرق في أقصى شرق الجزيرة. ويواجه عمال الإغاثة صعوبات في الوصول إلى المناطق النائية الأكثر تضرراً جراء الأمطار والأمواج العاتية. وقال جاتي إن الحصيلة مرشّحة للارتفاع إذ لا تزال الوكالة تتلقى تقارير ميدانية.

وتابع المتحدث «ما زلنا في طور توثيق العدد الإجمالي للمصابين»، مضيفاً أنه من المتوقّع أن تستمر الأحوال الجوية السيئة الأسبوع المقبل.

وتسببت فيضانات كبرى اليوم بمصرع شخصين في مدينة بيما في مقاطعة وست نوسا تينغارا المجاورة، وفق وكالة مكافحة الكوارث. وفاضت سدود في أربع مناطق واجتاحت المياه نحو عشرة آلاف منزل في بيما إثر هطول مستمر للأمطار لنحو تسع ساعات.

وغالباً ما تشهد إندونيسيا سقوط وفيات جراء انهيارات أرضية وفيضانات في موسم الأمطار، ففي يناير، تسببت فيضانات في بلدة سوميدانغ الإندونيسية في غرب جاوة بمصرع 40 شخصاً. وفي سبتمبر الماضي قضى 11 شخصاً على الأقل جراء انهيارات أرضية في بورنيو، بعد أشهر من مصرع العشرات في كارثة مماثلة في سولاويسي.

ويعد قطع أشجار الغابات السبب الرئيسي للانهيارات الأرضية وفق خبراء بيئيين. وتقّدر وكالة مكافحة الكوارث عدد السكان الذين يعيشون في مناطق عرضة لخطر الانهيارات الأرضية بـ125 مليون شخص، أي نحو نصف العدد الإجمالي للسكان.