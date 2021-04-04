ولي عهد ابوظبي: الإمارات تقف دائما بجانب استقرار العراق ومصالح شعبه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوف بلاده دائما إلى جانب كل ما يحقق استقرار العراق ومصالح شعبه.



جاء ذلك في تغريدة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر حسابه الرسمي عقب استقباله رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي بدأ اليوم زيارة رسمية للإمارات.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إنه بحث مع الكاظمي تعزيز العلاقات الأخوية ودفعها إلى الأمام في مختلف المجالات.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول التطورات العربية والإقليمية والدولية، بحسب التغريدة نفسها.

وفي تغريدة سابقة نشرها عبر حسابه الرسمي فور وصول الكاظمي إلى أبوظبي، رحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برئيس الوزراء العراقي قائلا إن الأخير "بين أهله في الإمارات وأتطلع إلى مباحثات مثمرة معه تعود بالخير والنماء على بلدينا وشعبينا الشقيقين".