إصابات فيروس كورونا في افريقيا تتخطى 4 ملايين حالة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن المركز الافریقي لمكافحة الأمراض والوقایة منھا، الیوم، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفیروس كورونا، في عموم بلدان القارة الافریقیة بلغ 254678. 4 ملیون حالة.



واضاف المركز التابع للاتحاد الافریقي في بیان أن اجمالي الوفیات جراء تداعیات مرض كوفید - 19، عبر بلدان القارة وصل الى 113469 حالة.

وتتوزع الحالات عبر جھات القارة إذ تم تسجیل 914. 155. 1ملیون حالة في جنوب القارة في حین بلغ اجمالي الاصابات في شمالھا 254. 298. 1 ملیون حالة بینما بلغ عدد الاصابات في شرقھا 512551 حالة فیما سجل غرب القارة 436578 حالة، أما الإصابات في وسط القارة فبلغت 137096 حالة.