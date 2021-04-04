شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس دينية الشيوخ يؤكد أهمية صندوق الوقف الخيرى: يعاون الدولة فى إقامة المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى.

واستعرض النائب الدكتور يوسف السيد يوسف عامر، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف، تفاصيل مشروع القانون والذي يقضى بأن يُنشأ صندوق يسمى "صندوق الوقف الخيرى"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية.

وأشار يوسف عامر، إلى أن مشروع القانون يحقق عدة أهداف من وراء إنشاء هذا الصندوق، ومنها نشر الدعوة الإسلامية، ومعاونة أجهزة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية، والمساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات التى تسهم فى دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادى للدولة، بالإضافة إلى المساهمة فى تطوير العشوائيات، والحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين

وقال يوسف، إن الوقف شكل من أشكال الحضارة الإنسانية عبر العصور لاسيما في مصر، والتاريخ شاهد علي ذلك.

وأكدت رئيس اللجنة البرلمانية على أهمية مشروع القانون فى بناء الإنسان وعمارة الأكوان، وأنه جاء متوافقا مع أحكام الدستور ويلبى حاجة ملحة للتشجيع على الوقف الخيرى والتبرعات لتحقيق الأهداف التي يرمي إليها.

يٌشار إلى أن هذه هي الجلسة العامة التاسعة من دور الانعقاد العادى الأول للفصل التشريعى الأول.