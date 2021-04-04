شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ يوافق مبدئيا على مشروع قانون بإنشاء صندوق الوقف الخيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، مبدئيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة ومُحال من مجلس النواب بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.

ويقضى مشروع القانون بأن يُنشأ صندوق يسمى "صندوق الوقف الخيري"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية.

ويحقق مشروع القانون عدة أهداف من وراء إنشاء هذا الصندوق، ومنها نشر الدعوة الإسلامية، ومعاونة أجهزة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية، والمساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات التى تسهم فى دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى للدولة، بالإضافة إلى المساهمة فى تطوير العشوائيات، والحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين

وأكدت اللجنة البرلمانية المختصة، أهمية مشروع القانون فى بناء الإنسان وعمارة الأكوان، وأنه جاء متوافقا مع أحكام الدستور ويلبى حاجة ملحة للتشجيع على الوقف الخيرى والتبرعات لتحقيق الأهداف التى يرمى إليها.