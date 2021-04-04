المغرب الفاسي يواجه الفتح الرباطي وعينه على تحقيق النقاط الثلاث

جدة - عبدالحي حسين -

يواجه فريق المغرب الفاسي لكرة القدم، نظيره الفتح الرباطي اليوم الأحد، على أرضية ملعب الحسن الثاني، بداية من الساعة الثالثة زوالا، لحساب الجولة العاشرة من البطولة الاحترافية في قسمها الأول.

ويسعى المغرب الفاسي إلى تحقيق الانتصار على مضيفه الفتح الرباطي، بغية الالتحاق برباعي المقدمة، حيث يمكن الفوز الفريق الفاسي من إزاحة أولمبيك آسفي من مركزه الرابع واحتلاله عوضه مؤقتا؛ في انتظار مباراة نهضة بركان أمام اتحاد طنجة، يوم الأربعاء المقبل على الساعة الثالثة زوالا.

وفي الجهة المقابلة، يطمح الفتح الرباطي إلى العودة بالنقاط الثلاث من فاس، بهدف تحسين مركزه الثالث عشر، حيث يمكنه الفوز من الارتقاء بسبع رتب مؤقتا، في انتظار إجراء باقي المباريات.

ويحتل المغرب الفاسي الرتبة التاسعة برصيد 12 نقطة، فيما يتواجد الفتح الرباطي في المركز 13 بعشر نقاط.