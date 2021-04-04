جولات رمضانية أسبوعية في مأثورات سلا الأدبية والفنية

جدة - عبدالحي حسين - تحضر جمعية أبي رقراق، لسلسلة أسبوعية رمضانية بعنوان “جولات رمضانية في مأثورات سلاوية “، تسلط الضوء من خلالها على مأثورات أدبية وفنية وتراثية تتعلق بمدينة سلا وأهلها.

وتهدف التظاهرة الثقافية إلى تعميق معرفة السلاويين بخصوصيات بعض المأثورات، وأساسا الأدبية والفنية التراثية والحديثة، والتي أبدعها سلاويون، وتناولوا فيها مدينة سلا كفضاء للعيش وللهوية المحلية، أو التي كان للسلاويين إسهام في تطويرها وإغنائها وإعطائها لمسة خاصة.

وتنظم التظاهرة المذكورة من طرف الجمعية، بمبادرة من عائشة بلعربي، وبتنسيق من عبد المجيد فنيش، وستتم في أربع حلقات أيام السبت خلال شهر رمضان، انطلاقا من الثانية إلى الثالثة والنصف بعد الزوال.

ومن بين مواضيع الحلقات الأسبوعية للتظاهرة، “الصنعة السلاوية في فني المديح والسماع”، و”نماذج من الأذكار والحضرة النسائية السلاوية”، و”تجليات سلا في إبداعات الشعراء السلاويين المعاصرين ” و”نماذج خالدة من ملحون السلاويين”.

وسيشارك في الحلقات الأربع، عدد من الباحثين والمبدعين والفنانين، في جلسات تجمع بين الجانب الفكري، والفرجة الأدبية والفنية.