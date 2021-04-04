منتخب الكرة الشاطئية يدخل معسكرا إعداديا استعدادا لكأس الأمم الإفريقية

جدة - عبدالحي حسين -

يدخل المنتخب الوطني للكرة الشاطئية، معسكرا تدريبيا بالسنغال، بداية من يوم غد الإثنين الخامس من أبريل، إلى غاية الثاني عشر منه، استعدادا لكأس الأمم الإفريقية، المزمع تنظيمها بالسينغال شهر ماي المقبل.

وسيتخلل المعسكر التدريبي لأبناء الحداوي إجراء مباريات ودية، على رأسها مبارتان وديتان أمام المنتخب السنغالي.

وعلاقة بالموضوع، قال مصطفى الحداوي، مدرب المنتخب الوطني للكرة الشاطئية، في تصريحات إعلامية، إنهم يتقدمون بخالص عبارات الشكر للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على دعمها ووقوفها بجانبهم، وتوفير كافة التسهيلات لضمان تحضيرات مثالية، منها التنقل صوب السينغال لخوض هذا المعسكر المهم.

وأضاف “الغاية من المعسكر هو التأقلم مع أجواء هذا البلد، والتحضير الجيد لبطولة أمم إفريقيا التي تنطلق قريبا، وسنعود إلى المغرب بعد أسبوع ونلج مرحلة أخرى من التحضيرات حتى موعد النهائيات”.

وتابع الحداوي “الهدف هذه المرة، بلوغ النهائي لضمان التواجد في كأس العالم. نملك مقومات بلوغ هذا الهدف ووديات السينغال ستفيدنا كثيرا”.