الكويت ترسل 60 طن من التمور لليمن

محمد الفلاح - الأحد 4 أبريل 2021

أعلنت جمعیة الھلال الاحمر الكویتي، الیوم، ارسال ثلاث شاحنات الى الیمن، بحمولة اجمالیة 60 طنا تحتوي على 15000 كرتون تمور مساعدات اغاثية لليمن.



وقالت الامین العام في جمعیة الھلال الاحمر الكویتي مھا البرجس وفقا لوكالة الانباء الكویتیة (كونا) "ان ھذه القافلة جزء من المساعدات من الكویت حكومة وشعبا للشعب الیمني".

واضافت "ان الجمعیة تنفذ حملات اغاثیة مستمرة تستھدف تحسین الحیاة المعیشیة للشعب اليمني، عبر توزیع المساعدات الانسانیة والاغاثیة وتنفیذ المشاریع التنمویة والطبیة لمساعدتھم على تجاوز الظروف الصعبة التي یعیشونھا".